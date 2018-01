FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem starken Geschäftsjahr 2017 sieht sich die deutsche Elektroindustrie weiter auf Rekordkurs. Man erwarte, dass in diesem Jahr die Produktion um weitere 3 Prozent bereinigt um Preiseffekte wachsen werde, sagte der Präsident des Branchenverbandes ZVEI, Klaus Mittelbach, am Mittwoch in Frankfurt. Der Umsatz soll in ähnlicher Dimension auf rund 196 Milliarden Euro klettern.

Im vergangenen Jahr haben die Erlöse der deutschen Schlüsselbranche erstmals das Niveau vor der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 übertroffen. Der ZVEI geht auf der Grundlage von Zahlen bis einschließlich November von 190 Milliarden Euro aus, rund 8 Milliarden Euro mehr als im bisherigen Rekordjahr 2007.

Besonders stark zeigte sich nach Verbandsangaben erneut der Export, der das vierte Jahr in Folge Rekordwerte erzielte. Einschließlich Re-Exporten betrug der Wert der Ausfuhren an die 200 Milliarden Euro. Zwei Drittel der Exporte gingen nach Europa, die größten Einzelmärkte blieben China und USA mit einem jeweiligen Anteil von rund 9 Prozent des Gesamtvolumens.

Die Elektroindustrie sieht sich besonders stark vom Fachkräftemangel betroffen. Es fehlten gerade Ingenieure und Fachkräfte aus dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, erklärte Mittelbach. ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann wie darauf hin, dass das aktuelle Wachstum schon über dem Produktionspotenzial liege. Für ein nachhaltiges Wachstum mangele es bereits an Fachkräften. "Wenn es den Fachkräftemangel nicht gebe, könnten wir stärker wachsen."/ceb/DP/jha

