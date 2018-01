Paris - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch nach der jüngsten Rally eine Verschnaufpause eingelegt. Der Euro, der über die Marke von 1,2350 US-Dollar auf den höchsten Stand seit Ende 2014 kletterte, bremste ebenso die zuletzt gute Stimmung wie die Signale aus Übersee. Am Vorabend war dem US-Leitindex Dow Jones Industrial bereits etwas der Rückenwind verloren gegangen. Dies hatte auch den Aktienmärkten in Asien den Wind aus den Segeln genommen.

Der Eurostoxx 50 als Leitindex der Eurozone stand zuletzt so gut wie unverändert bei 3671,81 Punkten. Er blieb damit auf Tuchfühlung zu seinem höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten, den er am Vortag zwischenzeitlich bei 3687 Zählern erreicht hatte. Auch der französische CAC 40 stagnierte bei 5534,67 Punkten. Der britische FTSE 100 hingegen gab moderat um 0,26 Prozent auf 7712,10 Punkte nach.

Gespannt warten die Anleger bereits auf die nächste geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank. Spekulationen, dass die Währungshüter am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...