Hamburg (ots) - Seit 25 Jahren lebt die gebürtige Bergisch Gladbacherin Heidi Klum, 44, in den USA, doch angeblich typisch deutsche Tugenden sind ihr bis heute in der Familie wichtig. "Man wird schon sehr beeinflusst von den Erfahrungen, die man in anderen Kulturen gemacht hat", sagt die Model-Legende, Designerin und "GNTM"-Chefin im Interview mit GALA (Heft 05/2018, EVT 25.01.18). "Dieses Gefühl nimmst du mit nach Hause, und es verändert die Sicht, die man dann auf die Welt hat." Wie sie selbst seien ihre Kinder "kleine Weltenbummler". Heidi Klum: "Sie sind viel gereist, sie sollen aber letztlich ihre eigenen Erfahrungen machen. Aber ich habe darauf geachtet, ihnen zudem ein bisschen etwas Deutsches zu vermitteln. Disziplin zum Beispiel."



