Köln (ots) - Sie haben in ihrer Sportart alles erreicht und sind wahre Legenden. Nach ihrem Karriereende geben sie in der dritten Staffel "Ewige Helden" jetzt noch einmal alles: Handball-Star und Weltmeister Pascal Hens, die erfolgreichste deutsche Sportgymnastin Magdalena Brzeska, Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste, Ski-Olympiasiegerin Hilde Gerg, Turn-Europameister Philipp Boy, Europas Fußballerin des Jahres Celia Sasic, Siebenkampf Vize-Weltmeisterin Jennifer Oeser sowie der zwölfmalige Europameister im Wasserspringen Sascha Klein. "Meine Kampffrisur, den Irokesen, habe ich natürlich noch behalten... Wir werden alles aus uns rausholen," verspricht Pascal Hens. Im spanischen Sotogrande wollen die acht Spitzensportler herausfinden, wer von ihnen der vielseitigste Athlet ist. Die Motivation ist groß, so Magdalena Brzeska: "Ich möchte mich einfach dieser Herausforderung stellen und über meine eigenen Grenzen gehen." Innerhalb von acht Wochen warten pro Folge drei Wettkämpfen auf die Helden. In der ersten Woche stehen "Albatros", "Hin und Her" und Pascal Hens' Heimspiel "Volltreffer" an. Nach insgesamt 24 Wettkämpfen schaffen es die drei Besten in das große Finale. Wie das erste private Kennenlernen verläuft, wer sich in den drei Wettkämpfen am besten schlägt und was Pascal Hens in seinem ganz persönlichen Karriererückblick über seine größten Erfolge und auch Tiefpunkte seiner Karriere erzählt, zeigt VOX in der Auftaktfolge der neuen Staffel "Ewige Helden" am Dienstag, 30. Januar um 20:15 Uhr.



1. Wettkampf: "Albatros" Am Strand treffen die acht Spitzenathleten zum ersten Mal aufeinander. Noch scherzt Hockeyspieler Moritz Fürste: "Wie geil wäre es, wenn der Wettkampf heißt: Wer am längsten in der Sonne chillen kann? Da würde ich mir Chancen ausrechnen." Doch stattdessen begrüßt die Ikone des Skirennsports und Spielleiter Markus Wasmeier die "Ewigen Helden" direkt mit dem ersten Wettkampf "Albatros". Dafür stehen die Sportler mit den Armen ausgestreckt an einer Station, links und rechts von ihnen sind Ballons. Diese Position muss so lange wie es geht gehalten werden. Wer die Arme runternimmt, scheidet aus. Eine wahre Charakterprobe direkt zum Anfang. "Man muss versuchen seine Schmerzen zu vergessen", lautet die Devise von Sascha Klein. Und auch Hilde Gerg gesteht: "Ich will einfach in den Wettkampfmodus schalten, den man auch beim Skifahren gebraucht hat." Kommentator Marco Hagemann ist sich sicher: "Jeder dieser Spitzensportler will hier im ersten Wettkampf nicht als erster ausscheiden." Auch wenn die Muskeln brennen, sind nach zehn Minuten noch einige der Top-Athleten im Rennen. Wer hält am längsten durch und gewinnt den ersten Wettkampf?



2. Wettkampf: "Hin und Her" Nach dem ersten Wettkampf beziehen die Athleten ihre Villa im spanischen Sotogrande und schon am nächsten Morgen geht die Suche nach dem Besten der Besten weiter. Am Strand müssen die Sportler Durchhaltevermögen und eisernen Willen beweisen: Auf einer Strecke zwischen Meer und Strand laufen sie immer wieder hin und her. Zunächst haben sie zehn Sekunden Zeit, doch die Zeitintervalle werden immer kürzer. Philipp Boy ist ehrgeizig: "Der Siegeswille wird bei mir nie erschöpft sein. Wenn ich an den Start gehe, will ich auch um die vorderen Plätze fighten." Vor allem die Wellen bereiten den Athleten große Probleme und auch Marco Hagemann kommentiert: "Sie müssen immer wieder gegen die Kraft der Wellen ankämpfen, da bleibt keine Zeit für Regeneration." Wer hat die längste Ausdauer und kann die Konkurrenz hinter sich lassen?



Karriererückblick von Pascal Hens



"Ich finde es total spannend, was hinter den Kulissen passiert", freut sich Moritz Fürste auf die Karriererückblicke. Als erstes darf Pascal Hens seine Erinnerungen an sein bewegtes Sportlerleben mit den Mitstreitern teilen. Die Legende des deutschen Handballsports gewann nicht nur die Champions League, sondern wurde auch Europameister, holte Olympisches Silber und krönte seine Karriere mit dem Weltmeister-Titel im eigenen Land. Erst im letzten Jahr verabschiedete sich der 2-Meter-Mann aus dem Profi-Handball. "Das Team Hens rückt in den Vordergrund. Jetzt hat meine Frau nicht nur zwei, sondern drei Kinder zu Hause", lacht er. In entspannter Atmosphäre erzählt Pascal Hens den anderen "Ewigen Helden" von seiner Kindheit, den Anfängen seiner sportlichen Karriere und wie er zu seinem Spitznamen Pommes gekommen ist: "Ich war damals im Kraftraum und ein paar Leute liefen vorbei und riefen: 'Leg doch mal ein bisschen mehr Gewicht auf.' 'Guck dir den doch mal an mit seinen Pommes Ärmchen'. Den Namen habe ich ab dem Moment jeden Tag hundertmal gehört und meinen richtigen Namen nie wieder." Doch neben all den Titeln und Siegen gibt es auch dunkle Stunden für Pascal Hens. Bei den Olympischen Spielen 2004 und 2008 verletzt er sich direkt in der Vorrunde, kann beide Turniere nie zu Ende spielen. Das berührt auch Moritz Fürste: "Dass seine beiden Chancen, den Olympischen Traum zu leben, so zerbrechen, stell ich mir wahnsinnig schwer vor."



3. Wettkampf: "Volltreffer" (Heimspiel Pascal Hens) Der letzte Wettkampf der Woche wartet auf die Top-Athleten. Im ersten "Heimspiel" sind Zielgenauigkeit und die perfekte Wurftechnik gefragt. Alles Fähigkeiten, die Pascal Hens zu einem der besten Handballer der Welt gemacht haben. Um seinen Heimvorteil zu nutzen, müssen die Sportler kleine Holzklötze abwerfen, die auf unterschiedlich weit entfernten Säulen befestigt sind. Sind alle acht Klötze abgeräumt, muss der letzte Ball in einer weit entfernten Kiste versenkt werden. Und das Ganze in nur fünf Minuten. "Das ist schon eine Hausnummer. Wenn man das nicht jeden Tag macht, hört sich das einfacher an, als es tatsächlich ist", gesteht Celia Sasic. Wer versenkt als erster einen Ball in der Zielkiste und landet im letzten Wettkampf der Woche einen Volltreffer? Nach dem Wettkampf steht Sascha Klein vollkommen erschöpft am Strand: "Es hat keiner gesagt, dass es so anstrengend ist!"



Die ersten drei Wettkämpfe und den Karriererückblick von Pascal Hens zeigt VOX ab dem 30.01. immer dienstags um 20:15 Uhr in der 3. Staffel "Ewige Helden".



In den weiteren Folgen der Sportler-Doku stehen diese Athleten mit ihrem Karriererückblick und dem Heimspiel im Mittelpunkt:



- Jennifer Oeser (06.02.) - Hilde Gerg (13.02.) - Philipp Boy (20.02.) - Moritz Fürste (27.02.) - Celia Sasic (06.03.) - Sascha Klein (13.03.) - Magdalena Brzeska (20.03.)



