Der Immobilien-Entwickler Eyemaxx Real Estate (DE000A0V9L94) ist ein österreichisches Unternehmen (Headquarters in Leopoldsdorf/NÖ aber auch Aschaffenburg bei Frankfurt) und notiert schon seit vielen Jahren an der Deutschen Börse. An dem Unternehmen ist u.a auch conwert -Gründer Johann Kowar beteiligt, etwas mehr als 50 Prozent des Unternehmens befinden sich in Streubesitz. Wir haben Aktionär und CEO Michael Müller zu Börsenthemen befragt: Herr Müller, warum haben Sie sich eigentlich für eine Börsenotiz in Deutschland entschieden?Deutschland ist der eindeutig größere Finanzschauplatz, außerdem gibt es mit Scale bzw. zuvor dem Entry Standard ein für uns interessantes Segment für KMU és. Nachdem der Fokus unserer Tätigkeit zur Zeit auf den deutschen Markt...

