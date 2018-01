NIESTETAL (dpa-AFX) - Der Solarkonzern SMA Solar will nach einem schwierigen Jahr 2017 den Schalter wieder auf Wachstum umlegen. 2018 könnte der Umsatz die Milliardengrenze erreichen, teilte das TecDax -Unternehmen am Mittwoch mit. Auch im operativen Geschäft soll es wieder nach oben gehen. 2017 hatte der Konzern bei seinen wichtigsten Kennzahlen einen Rückgang hinnehmen müssen.

Die SMA-Solar-Aktie sprang um 5,3 Prozent in die Höhe auf 38,34 Euro und schaffte es damit in die Spitzengruppe im TecDax. Erst im November hatte das Unternehmen wegen der Schwäche auf dem US-Markt im dritten Quartal die Ziele für 2017 gekappt. Der Kurs brach daraufhin in zwei Tagen um gut 18 Prozent ein. Mit den aktuellen Kursgewinnen wurden diese Einbußen zum großen Teil wieder aufgeholt.

Wie SMA Solar nun mitteilte, sanken die Erlöse 2017 nach ersten Berechnungen um knapp 6 Prozent auf mehr als 890 Millionen Euro. Neben dem Preisdruck in allen Segmenten und Regionen hatte dem Unternehmen zuletzt der Nachfrageeinbruch bei solaren Großkraftwerken in Nordamerika zu schaffen gemacht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging von 141,5 Millionen auf 95 Millionen Euro zurück. Der Konzernüberschuss lag mit rund 30 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Beim Absatz erreichte SMA Solar nach eigenen Angaben mit rund 8,5 Gigawatt einen Rekordwert.

2018 könnte der Umsatz auf einen Wert zwischen 900 Millionen Euro und einer Milliarde Euro steigen. Wesentlicher Treiber dürfte das Geschäft in Asien und Europa sein. Zudem hofft SMA Solar auf eine steigende Nachfrage nach Systemtechnik für Speicheranwendungen. Beim Ebitda geht SMA Solar von 90 bis 110 Millionen Euro aus. Die Höhe der zu erwartenden Abschreibungen bezifferte der Konzern auf rund 50 Millionen Euro.

"SMA will die Chancen der digitalen Transformation im Energiesektor wahrnehmen und ist dafür bestens positioniert", sagte Vorstandssprecher Pierre-Pascal Urbon. Geplant sei die Markteinführung einer "Vielzahl von Innovationen" auch Partnerschaften hat SMA Solar im Blick. Den vollständigen Konzernabschluss für 2017 wird SMA am 28. März veröffentlichen./she/bgf/jha/

