Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Mit den Resultaten biete sich für den Baustoffkonzern eine gute Möglichkeit, um sich ermutigend zur Preisgebung zu äußern, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sorgen um die Geschäfte in Schweden halte sie für übertrieben. Die Aktien machten auf sie einen attraktiven Eindruck./tih/gl Datum der Analyse: 24.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0033 2018-01-24/12:22

ISIN: FR0000125007