Die Wertpapierexperten der Credit Suisse haben vor den im Februar anstehenden Quartalszahlen von voestalpine die Gewinnschätzungen angepasst. Das Anlagevotum blieb unverändert bei "Neutral". Auch das Kursziel für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine wurde mit 50,0 Euro bestätigt. Zum Vergleich: Am Mittwoch zu Mittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,52 Prozent bei 54,36 Euro.

Das Experten-Team um James Gurry hat seinen Ausblick für das dritte Quartal gesenkt. Sie erwarten einen operativen Gewinn (EBIT) von 253 Mio. Euro, nach 270 Mio. Euro im zweiten Quartal. Neben Saisonbedingungen weisen die Experten auf einen niedrigeren Beitrag vom Werk in Texas hin. Zudem bleibe auch der Ausblick für das Schienengeschäft schwach, heißt es in der jüngsten Studie. Allerdings wird eine Erholung im vierten Quartal erwartet.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Credit Suisse-Analysten 4,07 Euro (zuvor 4,02 Euro) für 2017/18, sowie 4,62 (4,67) bzw. 5,55 (5,60) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für das Geschäftsjahr 2017/18 und jeweils 1,80 Euro je Titel für die beiden Folgejahre.

Analysierendes Institut Credit Suisse

ISIN: AT0000937503