FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Publikumszeitschriften in Deutschland werden von 61,8 Millionen Menschen gelesen. Damit haben die 155 erfassten Magazine inklusive der großen Wochenzeitungen im Vergleich zum Juli vergangenen Jahres rund eine Million Leser verloren. Dies geht aus der am Mittwoch in Frankfurt vorgelegten Media-Analyse (MA) hervor.

Die Untersuchung ermittelt im Auftrag von Medien- und Werbewirtschaft zweimal im Jahr die Reichweiten der Zeitschriften. Dafür werden regelmäßig rund 35 000 Menschen (ab 14 Jahre) in mehreren Wellen nach ihren Lesegewohnheiten der Printmedien befragt. Insgesamt lesen derzeit 88,2 Prozent - fast neun von zehn Menschen in Deutschland - Zeitschriften.

Die drei großen aktuellen Magazine haben alle Leser eingebüßt. Der "Stern" kommt demnach auf 6,49 Millionen - ein Minus von 340 000. "Der Spiegel" erreicht 6,07 Millionen und verliert 490 000. Der "Focus" hat 4,48 Millionen Leser (minus 140 000).

"Bild am Sonntag" bringt es auf 8,60 Millionen Leser, ein Minus von 310 000. "Die Zeit" hat 1,51 Millionen Leser, ein Rückgang von 190 000. Die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" bleibt mit 520 000 Lesern stabil. Die Zahl der Leser für "Die Welt am Sonntag" geht von 1,01 Millionen auf 800 000 zurück.

Verlierer und Gewinner in der Media-Analyse gehen quer durch die einzelnen Segmente. Zuwächse verzeichnen auch einige People-Blätter. "Gala" legt auf 3,27 Millionen Leser zu (plus 370 000). Die "Bunte" kommt auf 4,60 Millionen (plus 170 000)./tom/DP/jha

