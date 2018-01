Der japanische Autohersteller Nissan (WKN:853686) war in den letzten Monaten gut beschäftigt. Im vergangenen Herbst präsentierte das Unternehmen mit dem Leaf der zweiten Generation das erste und nach wie vor meistverkaufte vollelektrische Auto. Im Oktober wurde dann auf der Tokyo Motor Show ein neues elektrisches Crossover-Konzept namens IMx vorgestellt, das Nissans Vision zeigt, wie Fahrzeuge, Fahrer und Gesellschaft in Zukunft interagieren werden.



Und dann zeigte das Unternehmen auf der Consumer Electronics Show (CES) 2018 in Las Vegas überraschend zukunftsweisende Ergebnisse aus seinem Brain-to-Vehicle (B2V)-Projekt. Die Technologie könnte bei der langfristigen Entwicklung nicht nur von Fahrerassistenzsystemen, sondern auch von autonomen Fahrzeugen ...

