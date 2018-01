München (ots) -



Die richtigen Antworten auf die kniffligen Fragen bei "Wer weiß denn sowas?" werden in dieser Woche mit kriminalistischem Spürsinn ermittelt: Am Dienstag sind "Wilsberg" Leonard Lansink und "Der Kriminalist" Florian Martens auf Spurensuche und am Donnerstag ermittelt der "Tatort"-Kommissar Miroslav Nemec und sein ehemaliger Teamkollege Michael Fitz die korrekten Quiz-Lösungen. Bereits am Montag wird es musikalisch, wenn Moderator Kai Pflaume die Schlagerbarden Nik P. und DJ Ötzi zu Gast hat. Einen sportlichen Wettkampf bestreiten am Mittwoch die Fußball-Experten Dietmar Hamann und Peter Neururer. In der Doppelfolge am Freitag treten die Nachrichtensprecher Charlotte Maihoff und Thorsten Schröder, sowie das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl an der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton an, um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen.



Dazu müssen die richtigen Antworten auf Fragen wie diese erraten werden:



Warum werden die REM-Schlaf-Phasen gegen Morgen immer länger?



a) Sie wärmen das Gehirn. b) Nervenbahnen gönnen sich eine Erholung vom Tiefschlaf. c) Die Augenmuskeln bereiten sich auf das morgendliche Sehen vor.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 29. Januar bis 2. Februar 2018 im Überblick: Montag, 29. Januar - die Schlagerbarden Nik P. und DJ Ötzi Dienstag, 30. Januar - "Wilsberg" Leonard Lansink und "Der Kriminalist" Florian Martens Mittwoch, 31. Januar - die Fußball-Experten Dietmar Hamann und Peter Neururer Donnerstag, 1. Februar - der bayerische "Tatort"-Star Miroslav Nemec und sein ehemaliger Teamkollege Michael Fitz Freitag, 2. Februar - die Nachrichtensprecher Charlotte Maihoff und Thorsten Schröder sowie das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



