Das vergangene Jahr war für die deutsche Elektroindustrie mehr als stark. Auch deshalb geht die Branche mit guter Stimmung ins Jahr und hofft auf weiter steigende Zahlen - mit Kurs auf die Rekordwerte von 2007.

Nach einem starken Geschäftsjahr 2017 sieht sich die deutsche Elektroindustrie weiter auf Rekordkurs. Man erwarte, dass in diesem Jahr die Produktion um weitere drei Prozent bereinigt um Preiseffekte wachsen werde, sagte der Präsident des Branchenverbandes ZVEI, Klaus Mittelbach, am Mittwoch in Frankfurt. Der Umsatz soll in ähnlicher Dimension auf rund 196 Milliarden Euro ...

