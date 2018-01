Unterföhring (ots) -



Margot Robbie. "Dunkirk". Gary Oldman. - Wer bekommt den begehrten Goldjungen? ProSieben zeigt die 90. Verleihung der OSCARS® am Sonntag, 4. März 2018, live und exklusiv aus Los Angeles. Steven Gätjen, Viviane Geppert und Michael Michalsky berichten ab 23:30 Uhr vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre. Davor zeigt ProSieben um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere des Spielfilms "The Revenant", für den Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio seinen ersten, lang ersehnten OSCAR® bekam.



"Schon zum dritten Mal bin ich jetzt vor der Kamera bei den Oscars dabei und die Aufregung ist jedes Jahr die gleiche", sagt ProSieben-Moderatorin Viviane Geppert. "Ich freue mich wahnsinnig auf ein weiteres Jahr auf dem größten roten Teppich der Welt und kann es kaum erwarten, mit Michael Michalsky die Roben der Superstars unter die Lupe zu nehmen."



Die OSCARS® 2018 auf ProSieben:



Montag bis Freitag, 26. Februar bis 2. März 2018 17:00 Uhr: "taff" meldet sich täglich mit Neuigkeiten aus Hollywood Donnerstag, 1. März 2018 22:30 Uhr: "red." aus L.A. mit Viviane Geppert Sonntag, 4. März 2018 20:15 Uhr: "The Revenant" (Free-TV-Premiere) 23:30 Uhr: "red. Der OSCAR®-Countdown" 00:45 Uhr: "OSCAR® 2018 - red.-Carpet live" 02:00 Uhr: "OSCAR® 2018 - Die ACADEMY AWARDS® - live aus L.A." Montag, 5. März 2018 17:00 Uhr: "red. Die OSCAR®-Highlights 2018"



