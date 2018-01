Frankfurt - Mit 155 EUR je Tonne notiert Weizen in Paris derzeit auf dem niedrigsten Stand seit Frühjahr 2016, so die Analysten der Commerzbank. Der starke Euro belaste weiter die Weizennotierungen in Paris. Denn dadurch verschlechtere sich die Konkurrenzfähigkeit für europäischen Weizen an den internationalen Märkten, zumal die US-Weizenpreise nicht von der ausgeprägten US-Dollarschwäche profitieren würden.

