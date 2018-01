Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gümligen (pts014/24.01.2018/12:05) - "Erstmals präsentiert FOCUS-Business die besten mittelständischen Arbeitgeber in Deutschland, Österreich und der Schweiz in einem grossen Ranking. Allen Gewinnern gemein: Sie legen Wert auf eine anspruchsvolle Personalpolitik - unabhängig, ob kleiner Handwerksbetrieb oder grosses Industrieunternehmen. Wer sich jedoch unter den Top 50 der Gesamtrangliste platzieren konnte, beeindruckt mit aussergewöhnlichen Unternehmensphilosophien und Führungskonzepten. Kurz gesagt: Die besten 50 Arbeitgeber der Studie setzen ganz besondere Massstäbe." (FOCUS-Business, Ausgabe Nr. 4, November/Dezember 2017) Wir von der Erne Consulting AG sind sehr stolz und freuen uns, dass wir in einem Gesamtranking, das mehr als 1'365 Arbeitgeber und 17 verschiedenen Branchenranglisten umfasst, dank unseren Mitarbeitern folgende Rankings belegen dürfen: "Top-50 Liste": Rang 19 von 1'365 Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich "Die besten Mittelständler im Branchen-Ranking im Bereich Telekommunikation und IT": Rang 9 von 420 Unternehmen in der Schweiz, Deutschland und Österreich Welche Kriterien wurden für die Studie berücksichtigt? Die Grösse des Unternehmens, die Note, die es auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu von seinen Mitarbeitern erhalten hat sowie die Anzahl der Kununu-Bewertungen. Nochmals ein grosses Dankeschön an all unsere Mitarbeiter für deren positive Bewertungen! http://polypoint.ch/blog/beste-arbeitgeber-mittelstand-2018 (Ende) Aussender: Erne Consulting AG Ansprechpartner: Christian Benros Tel.: +41 31 95090 70 E-Mail: christian.benros@polypoint.ch Website: www.polypoint.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180124014

