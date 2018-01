FRANKFURT (Dow Jones)--Der Berliner Fahrdienstleister Blacklane hat einen neuen Investor. An der den Angaben zufolge größten Finanzierungsrunde der Unternehmensgeschichte beteiligte sich der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Mischkonzern Alfahim. Auch die bestehenden Investoren Daimler, über die Tochter Daimler Mobility Services, und btov Partners hätten sich "maßgeblich" an der Finanzierungsrunde beteiligt.

Blacklane deckt mit Fahrern und hochwertigen Fahrzeugen mehr als 250 Städte und 500 Flughäfen in über 50 Ländern ab. In diesem Jahr soll die Marke von 300 Städten übertroffen werden. Vor allem im mittleren Osten und in Afrika will das Unternehmen stark wachsen.

Mit dem frischen Geld will das Unternehmen einen Airport Concierge Service ausrollen. Er bietet einen persönlichen Abholservice direkt vom oder zum Flugzeug, Hilfe und Unterstützung bei Anschlussflügen sowie Zugang zu Lounges. Die Erweiterung des Portfolios um diesem Dienst gehe auf die Übernahme von Solve im vergangenen Oktober zurück, hieß es.

Alfahim ist in den Bereichen Automobil, Reise-, Hotel und Restaurantgewerbe, Immobilien sowie Energie aktiv.

January 24, 2018 06:05 ET (11:05 GMT)

