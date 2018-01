Berlin (ots) -



Ira Kugel (35) wird am 1. Februar neue Leiterin der dpa-infografik. Bislang war sie Redaktionsleiterin der dpa-Nachrichten für Kinder. Ira Kugel folgt auf Martin Beils (51) der zum selben Zeitpunkt als Deskchef und stellvertretender Redaktionsleiter in den dpa-Sport wechselt. Art Director der dpa-Infografik bleibt Dr. Raimar Heber, Produktmanagerin Katrin Pepping.



Die dpa-infografik GmbH ist mit ihren mehr als 20 Mitarbeitern im Berliner dpa-Newsroom eine 100-prozentige Tochter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und der größte Infografikanbieter im deutschsprachigen Raum. Sie liefert für die aktuellen Dienste der dpa in Deutsch, Spanisch und Englisch mehr als 200 Grafiken monatlich, dazu kommen noch rund 25 Grafiken für den Kinderdienst sowie rund 60 Grafiken monatlich für Kunden wie Schulbuchverlage im Bildungsbereich.



"Mit Ira Kugel kommt eine sehr gute Journalistin mit hoher Kundenorientierung und eine erfahrene Redaktionsleiterin zur dpa-infografik. Wir versprechen uns von ihr die Weiterentwicklung des erfolgreichen Modernisierungskurses, den Martin Beils eingeleitet hat. Ihm danken wir sehr für seine ausgezeichnete Arbeit", betonen Christoph Dernbach und Frank Rumpf, die Geschäftsführer der dpa-infografik.



dpa-Chefredakteur Sven Gösmann sagt: "Die verständliche, gleichzeitig Spaß beim Betrachter weckende Visualisierung komplexer Sachverhalte ist eine der wichtigsten Herausforderungen des modernen Journalismus. Schon bei den dpa-Kindernachrichten hat Ira Kugel immer neue originelle Antworten auf diese Herausforderung gefunden. Das wird auch bei der dpa-infografik so sein."



Ira Kugel stammt aus der Nähe von Baden-Baden und ist seit Ende 2005 für die dpa im Einsatz. Bereits während des Studiums der Germanistik und Politikwissenschaft an der Universität Bamberg, das sie 2007 als Diplom-Germanistin abschloss, war sie freiberuflich für die Agentur tätig. Nach dem dpa-Volontariat arbeitete sie zunächst als Redakteurin im dpa-Büro Nürnberg, ehe sie zu den Kindernachrichten nach Berlin wechselte, die sie seit 2016 leitet.



