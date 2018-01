In Großbritannien ist die Zahl der Beschäftigten auf ein Rekordniveau gestiegen, so das Nationale Statistikamt ONS. Die Erwerbslosenquote verharrte mit 4,3 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit rund vier Jahrzehnten.

Die Zahl der Beschäftigten in Großbritannien ist überraschend auf ein Rekordniveau gestiegen. Sie legte von September bis November um 102.000 zu, wie das Nationale Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...