ThyssenKrupp und Tata Steel haben eine Grundsatzvereinbarung, ein so genanntes Memorandum of Understanding, über den Zusammenschluss ihrer europäischen Stahlaktivitäten in einem 50/50-Joint Venture unterzeichnet. Ziel sei es, einen führenden europäischen Flachstahlanbieter zu schaffen und diesen als Qualitäts- und Technologieführer zu positionieren. ThyssenKrupp ist aber nicht nur Stahl. Denn ThyssenKrupp ist mittlerweile ein diversifizierter Konzern mit einem wachsenden Anteil an Industriegüter- und Dienstleistungsgeschäften. Beispiel: Das Unternehmen aus Essen stellt neben Aufzügen auch Großwälzlager her, welche wesentliche Bestandteile von Windenergieanlagen sind. ThyssenKrupp gab zudem bekannt, dass man neue Aktien in Höhe von 10 Prozent des Grundkapitals erfolgreich zu 24,30 Euro je Aktie platziert habe. Diese Kapitalerhöhung dürfte mittlerweile aber im aktuellen Aktienkurs eingepreist ...

