Strategische Unternehmensentscheidungen 24.01.2018

St. Marien, 24. Jänner 2018 - Die im mid-market der Wiener Börse (ISIN AT0000764626) notierte HTI High Tech Industries AG, Gruber & Kaja Straße 1, 4502 St. Marien, Österreich (HTI) gibt bekannt, dass am heutigen Tag der Vollzug (Closing) des am 20. November des Vorjahres unterzeichneten Vertrages über die Übertragung des Geschäftsbereiches "Kunststoff-Spritzguss-Aktivitäten" an Nanogate SE stattgefunden hat und somit die Trennung von der Beteiligung an der HTP Gruppe erfolgt ist.

Mit dem Vollzug dieser Transaktion konzentriert sich die HTI auf den Geschäftsbereich Aluminiumdruckguss. Die Unternehmensgruppe, zu welcher die Tochtergesellschaft Gruber & Kaja High Tech Material GmbH in St. Marien gehört, ist somit weitgehend entschuldet und verfügt über die finanziellen Mittel für weitere Investitionen und Entwicklungsmöglichkeiten.

