Das Anlagevotum blieb unverändert bei "Neutral". Auch das Kursziel für die Aktien des Stahlkonzerns voestalpine wurde mit 50,0 Euro bestätigt. Zum Vergleich: Am Mittwoch zu Mittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,52 Prozent bei 54,36 Euro.Das Experten-Team um James Gurry hat seinen Ausblick ...

