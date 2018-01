Köln (ots) - Das WDR 3 Jazzfest kommt vom 1. bis 3. Februar 2018 nach Gütersloh - bereits zum dritten Mal. Zum ersten Mal finden auch Konzerte in Bielefeld statt: Im Bunker Ulmenwall, dem legendären Jazzclub in Bielefeld, sind an allen drei Tagen, jeweils um 21 Uhr, Konzerte des Festivals zu erleben.



Das Kulturradio WDR 3 sendet alle Konzerte des Festivals im Radio und als Audiostream - die meisten live. Den Auftakt macht das WDR 3 Konzert am Donnerstag, 1. Februar ab 20.04 Uhr bis Mitternacht. Und am Samstag, 3. Februar, folgt die zehnstündige WDR 3 / Ö1 Jazznacht ab 20.04 Uhr. In Zusammenarbeit mit dem TV-Team von ARTE Concert werden zusätzlich elf Konzerte als Videostream in der ARTE-Mediathek angeboten.



Herzstück des WDR 3 Jazzfests ist die Verleihung des WDR Jazzpreis am 2. Februar um 20 Uhr im Theater Gütersloh. Alle Preisträger werden an diesem Gala-Abend live zu erleben sein. Die WDR Big Band spielt die Gewinner-Komposition von Hendrika Entzian. Götz Alsmann moderiert die Gala.



Erste Konzerte sind schon ausverkauft. WDR 3 Jazzredakteur Bernd Hoffmann hat aber noch zwei Geheimtipps: "Besonders gespannt bin ich auf die erneute Zusammenarbeit der beiden Stockhausen Brüder Markus und Simon in ihrem Bandprojekt 'Wild Life', zum Abschluss des WDR 3 Jazzfestes. Und die drei Clubkonzerte im Bielefelder Bunker bieten anspruchsvolle Improvisationen. Die drei Bands dort werden von WDR Jazzpreisträgern geleitet."



Eintrittskarten zu allen Konzerten und das Festivalticket gibt es an allen VVK-Stellen und im Webshop www.theater-gt.de. Der Abo-Verkauf läuft über Gütersloh Marketing: Telefon 05241 / 211 36 36 oder per E-Mail unter tickets@guetersloh-marketing.de.



Das komplette Programm des WDR 3 Jazzfests vom 1. bis 3. Februar 2018 in Gütersloh und Bielefeld sowie alle Sendehinweise gibt es auf www.wdr3.de und am WDR 3-Hörertelefon 0221 56789 333.



