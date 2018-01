Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochmittag solide im Plus. Nach einem zunächst zögerlichen Handelsstart überwand der Leitindex SMI die Hürde von 9'600 Punkten und kratzte zwischenzeitlich an dem Rekordhoch vom 9. Januar bei knapp 9'612 Zählern. Getrieben wird der Gesamtmarkt in erster Linie von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...