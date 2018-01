Wallisellen (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591 -



Joy Müller (45 Jahre) übernimmt bei der Allianz Suisse ab dem 1.

April 2018 die Leitung des Bereichs Motor & Nichtleben Privatkunden.

Sie folgt auf Jens Ernst, der diese Rolle auf eigenen Wunsch abgibt,

um eine andere Herausforderung innerhalb der Allianz Gruppe

anzunehmen.



Joy Müller verfügt über eine langjährige Führungserfahrung in der

Finanzwirtschaft: Seit 2014 verantwortete sie als CEO die Geschicke

des Direktversicherers smile.direct der Helvetia Gruppe. Zuvor war

sie rund fünf Jahre Leiterin Operational Excellence der Nationale

Suisse. Ihre berufliche Karriere startete Joy Müller 2003 als

Leiterin Security Initiatives bei der UBS. Die deutsch-schweizerische

Doppelbürgerin ist diplomierte Mathematikern und promovierte

Ingenieurwissenschaftlerin. Ihre Doktorarbeit in Kryptographie

schrieb sie am IBM Forschungslabor in Rüschlikon.



"Wir freuen uns, dass wir mit Joy Müller eine tatkräftige

Innovatorin und Versicherungsexpertin gewinnen konnten, die in den

Bereichen Kundenorientierung und Digitalisierung über einen

beeindruckenden Leistungsausweis verfügt. Mit ihrer breiten

Management- und Führungserfahrung und ihrem Know how wird sie unser

Motorfahrzeug- und Privatkundengeschäft weiter vorantreiben", betont

Roland Umbricht, Leiter Property & Casualty der Allianz Suisse.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Kommunikation Allianz Suisse



Hans-Peter Nehmer, Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 058 358 88 01; hanspeter.nehmer@allianz.ch



Bernd de Wall, Senior Spokesperson

Telefon: 058 358 84 14, bernd.dewall@allianz.ch