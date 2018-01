Am heutigen Mittwoch will der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, mit dem türkischen Verteidigungsminister sprechen. Dabei dürfte es vor allem um die Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz gehen.

