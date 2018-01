Nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit haben auch Ungelernte vom Jobaufschwung des Vorjahres profitiert. Trotzdem ist der Anteil der Arbeitslosen bei Ungelernten mit 18,7 Prozent überdurchschnittlich groß.

Vom Jobaufschwung im Vorjahr haben nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit (BA) auch Ungelernte profitiert. Trotzdem seien sie weiter überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen, berichtete die Bundesbehörde am Mittwoch unter Berufung auf neueste Statistiken. So sei zwar im Vorjahr die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe im Vergleich zu 2016 um 1,3 Prozentpunkte gesunken. ...

