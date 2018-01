Auf das beste Jahr aller Zeiten blickt die Wiener Tourismuswirtschaft zurück: 15,5 Millionen Gästenächtigungen, um 3,7% mehr als 2016, bedeuten einen neuen Bestwert.



Wien (ots) - Im Rekordjahr 2017 zählte Wien 15.510.000 Gästenächtigungen (+3,7%) und 7.097.000 Ankünfte (+3,1%). Bei Wiens 10 aufkommensstärksten Märkten steht Deutschland mit 3.116.000 Nächtigungen (+5%) an der Spitze, gefolgt von Österreich (2.830.000 Nächtigungen, +/-0%), den USA (893.000, +7%), Großbritannien (692.000, +/-0%) und Italien (666.000, -10%). Die Ränge 6 bis 10 belegen Spanien (467.000, -2%), China (440.000, +34%), Russland (437.000, +31%), die Schweiz (436.000, -1%) und Frankreich (435.000, +8%). Starke Zuwächse verzeichnet Wien außerdem aus Südkorea (217.000, +10%), Australien (173.000, +19%), Brasilien (139.000, +11%) und Indien (128.000, +11%). Der Netto-Nächtigungsumsatz der Hotellerie - derzeit für Jänner bis November 2017 ausgewertet - ist mit 709,5 Millionen Euro um 7% gewachsen. Die Wiener Hotellerie verfügt über eine Beherbergungskapazität von zirka 66.000 Hotelbetten, die Zimmerauslastung beträgt rund 76%.



"Unsere Schwerpunkte für die kommenden Jahre legen wir auf nachhaltiges und wertschöpfendes Wachstum, Internationalisierung und stärkere Vernetzung touristischer Player in Wien", berichtet Tourismusdirektor Norbert Kettner. "Der WienTourismus richtet sich auch an die BewohnerInnen, deren positive Einstellung gegenüber dem Tourismus ein enormes Asset Wiens ist: 96% der WienerInnen stehen unserer jüngsten, repräsentativen Studie zufolge dem Tourismus positiv gegenüber." Im Schwerpunktjahr 2018 thematisieren mehr als 30 Ausstellungen die Wiener Moderne und ihre Auswirkungen bis in die Gegenwart. Alle Informationen: [www.viennesemodernism2018.info] (http://www.viennesemodernism2018.info/)



