Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Mittwochmittag solide im Plus. Nach einem zunächst zögerlichen Handelsstart überwand der Leitindex SMI die Hürde von 9'600 Punkten und kratzte zwischenzeitlich an dem Rekordhoch vom 9. Januar bei knapp 9'612 Zählern. Getrieben wird der Gesamtmarkt in erster Linie von den schwergewichtigen Novartis-Aktien, die nach der Zahlenvorlage des Pharmakonzerns stark nachgefragt werden.

Doch auch insgesamt hellte sich das Sentiment mit Unterstützung aus der Makroebene auf. So stieg die Unternehmensstimmung in Eurozone auf den höchsten Stand seit über elf Jahren. Am Nachmittag stehen Stimmungsdaten aus den US-Unternehmen auf dem Programm. Die Nervosität der Investoren sei im Zuge der vielerorts erreichten Rekordstände relativ hoch, hiess es im Handel. Mit Spannung wird nun auf die geldpolitischen Entscheide der EZB am morgigen Donnerstag gewartet. Eine offizielle Intervention seitens der Währungshüter, die dem Euro-Rally etwas den Wind aus den Segeln nehmen könnte, sei durchaus denkbar. Dies könnte durchaus auch die Aktienmärkte durchschütteln.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um kurz vor dem Mittag 0,58% höher bei 9'607,42 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,40% auf 1'578,02 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,50% auf 11'032,24 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 im Plus, zehn im Minus und zwei unverändert.

Das ...

