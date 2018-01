Die EZB-Sitzung am Donnerstag kann erhebliche Auswirkungen auf den EURUSD haben Draghi könnte versuchen der Euro-Stärke entgegenzuwirken, die Märkte sind jedoch skeptisch Die entscheidende Pressekonferenz beginnt um 14:30 Uhr EURUSD befindet sich im bullischen Modus, nächste Unterstützung liegt bei 1,2215

Zusammenfassung:Das EZB-Treffen ist das am meisten erwartete Marktereignis im Januar. Die Zentralbank muss die Spekulationen über eine Beendigung des QE-Programms Ende September und den Zeitpunkt für die erste Zinserhöhung ansprechen. In dieser Analyse versuchen wir die Schlüsselfragen vor dem Treffen zu beantworten. Was wird Draghi sagen? Draghi wird betonen, dass sich die Wirtschaft gut entwickelt, die Inflation jedoch unter dem Ziel der EZB bleibt. In der Tat war die Inflation im Dezember um 0,3 Prozent niedriger als die EZB vor zehn Monaten erwartet hatte, obwohl die wirtschaftliche Erholung die Erwartungen übertraf. Für Draghi ist eine kräftige Konjunkturerholung keine Garantie dafür, dass das Inflationsziel erreicht werden kann, insbesondere wenn ein starker Euro den Inflationsdruck dämpft. Draghi wird wahrscheinlich nicht direkt den Euro ansprechen (er sagt, dass dies kein politisches Ziel sei), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...