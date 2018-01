Halle (ots) - Eine Studie der Hochschule Harz zeigt ungewöhnliche Wege auf, wie der Spielbetrieb vor allem in den unteren Fußballklassen in Sachsen-Anhalt langfristig mit genügend Schiedsrichtern abgesichert werden kann. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Mittwochausgabe). Viele ehrenamtliche Referees sollten für ihren Einsatz mehr Anerkennung bekommen. Außerdem müssten mit Blick auf die zunehmende Gewalt gegen Schiedsrichter Trainer und Ordnungskräfte noch besser geschult werden. Sie dürften die Stimmung nicht zusätzlich durch ihr Verhalten anheizen. Zur Nachwuchsgewinnung seien Schiedsrichterkurse im regulären Sportunterricht in den Schulen hilfreich. Zudem wird angeregt, dass Übungsleiter oder Spieler, die Schiedsrichter attackieren, im Gegensatz zur bisherigen Praxis nicht zwingend mit einer Sperre von mehreren Spielen belegt werden sollen. Stattdessen sollten sie zu einer Schiedsrichterausbildung verpflichtet werden, regen die Forscher an. Das würde bei vielen ein Umdenken auslösen, hieß es.



