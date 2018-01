NEW YORK (Dow Jones)--Der Industriekonzern General Electric (GE) hat im Schlussquartal wegen Belastungen aufgrund der US-Steuerreform und einer Abschreibung im Versicherungsgeschäft einen Milliardenverlust gemacht. Operativ standen einem Gewinneinbruch in der Energie-Sparte solide Ergebnisse in den Bereichen Luftfahrt und Gesundheitstechnologie gegenüber.

Das bereinigte Ergebnis aus dem Industriegeschäft lag bei 27 US-Cent je Aktie. Analysten hatten mit 29 Cent gerechnet. Im Gesamtjahr lag es bei 1,05 US-Dollar und damit wie angekündigt am unteren Ende der Prognosespanne von 1,05 bis 1,10 Dollar.

Unter dem Strich machte GE einen Verlust von 9,64 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von 3,7 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Konzern hatte vorige Woche nach einer Neubewertung des klassischen Versicherungsportfolios bei der Finanztochter GE Capital angekündigt, im vierten Quartal eine Belastung von 6,2 Milliarden Dollar auf die Bücher zu nehmen. Die Neubewertung latenter Steuerpositionen wegen der Steuerreform schmälerten das Ergebnis um weitere 3,5 Milliarden.

Der Umsatz sank um 5 Prozent auf 31,4 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen leichten Anstieg auf 34 Milliarden prognostiziert. Der Auftragseingang im Industriegeschäft stieg um 3 Prozent auf 35 Milliarden Dollar.

GE ist im Umbruch. Schon seit der Finanzkrise vor einigen Jahren ist GE dabei, das einst breit aufgestellte Konglomerat zu verschlanken und auf die Industriesektoren auszurichten. Zuletzt gingen jedoch teure Wetten auf die Öl- und Gasmärkte nicht auf und belasteten die Ergebnisse.

Der neue CEO John Flannery fährt einen harten Sparkurs und hat jüngst eine Überprüfung von Strategie und Struktur eingeleitet. Im Frühjahr will er den Investoren Neues zur Strategie sagen.

January 24, 2018

