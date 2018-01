Basel - Besser hätte es für den scheidenden Novartis-CEO Joseph Jimenez nicht laufen können: Nach den vergangenen beiden Übergangsjahren hat der Konzern bereits im vierten Quartal 2017 auf jenen Wachstumspfad eingeschwenkt, den er 2018 nun weiter beschreiten soll. Gelingen soll dies sowohl dank den bereits zugelassenen Wachstumstreibern Cosentyx und Entresto, aber auch dank der Neuzulassungen, die der Konzern in den kommenden Jahren erwartet.

Im Geschäftsjahr 2017 hat Novartis einen Umsatz von 49,1 Mrd USD erzielt. Das liegt zu konstanten Wechselkursen (kWk) um 2% über dem Niveau des Vorjahres (+1% in USD). Das operative Kernergebnis beziffert Novartis auf 12,9 Mrd USD (-1%). Zu konstanten Wechselkursen gerechnet ist dies unverändert gegenüber 2016. Der Kern-Jahresgewinn der Gruppe erhöhte sich um 1% auf 11,4 Mrd USD (+2% zu kWk). Damit hat Novartis in etwa so abgeschnitten, wie von Analysten laut AWP-Konsens prognostiziert.

Während Novartis auf Jahresebene also keine grossen Sprünge gemacht hat, sehen die Wachstumszahlen im vierten Quartal besser aus. Sowohl auf Konzernebene als auch in den Sparten Innovative Medicines und Alcon wurden deutliche Umsatzsteigerungen erzielt - Alcon erreichte in USD ein Plus von 8%.

Alcon aus dem Schlimmsten heraus

Gerade für die Augensparte Alcon ist dies eine wichtige Entwicklung. Wie der designierte CEO Vas Narasimhan an der Medienkonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...