Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Ich bin in den kommenden Tagen mit der Hello bank! auf Eventtour in Österreich und da heisst es auch, ein paar "erste Statistiken" für das noch junge Börsenjahr 2018 parat zu haben. Der ATX ist jedenfalls per gestern Schlusskurs um 7,85 Prozent im Plus. Das sind bereits nach 16 Tagen Werte, die wohl jeder Insti liebend gerne als Jahresergebnis bei seinen Portfolios sehen würde. Year-to-date liegen interessanterweise zwei Werte exakt gleichauf mit 16.95%. Vorjahressieger RBI (Vorjahr: 73.76 Prozent) sowie der Verbund (Vorjahr: 32.75 Prozent), dahinter findet man SBO 13.82% (Vorjahr: 11.07 Prozent). Im Schlussfeld sind derzeit noch die Immos. Bei den Umsätzen spiegelt sich der...

Den vollständigen Artikel lesen ...