- Oscar-Woche mit 40 prämierten Filmen von 26. Februar bis 4. März auf Sky Cinema Hits - Der 2017 als bester Film ausgezeichnete "Moonlight" als exklusive TV-Premiere sowie weitere Oscargewinner des letzten Jahres wie "Arrival", "Manchester by the Sea" und "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung" - Der 2018 für 4 Oscars nominierte Überraschungserfolg "Get Out" bereits ab 18. Februar als TV-Premiere auf Sky Cinema - Christopher Nolans in diesem Jahr 7-fach oscarnominierter "Dunkirk" aktuell im Sky Store - "Live from the Red Carpet: Oscarverleihung 2018" am 4. März ab 23:30 Uhr live auf E! Entertainment HD - Die Oscar-prämierten Meisterwerke auch zeitlich und räumlich flexibel auf Sky On Demand und Sky Go abrufbar



24. Januar 2018 - Die Spannung steigt. Nachdem gestern die Nominierten der diesjährigen Oscarverleihung bekanntgegeben wurden, beginnt das große Zittern, wer am 4. März den begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen darf. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen zeigt Sky eine Woche lang zahlreiche oscargekrönte Filme. Mit dabei ist auch Berry Jenkins' Drama "Moonlight", das letztes Jahr als bester Film prämiert wurde und am 26. Februar auf Sky Cinema seine exklusive TV-Premiere feiert.



Oscar-Hits rund um die Uhr



And the Oscar goes to ... Sky Cinema Hits! Dort laufen eine Woche lang 40 Filme, die insgesamt 109 Goldstatuen gewinnen konnten. Von "Zwölf Uhr mittags" (1952, 4 Oscars), über "Cleopatra" (1963, 4 Oscars), "Kramer gegen Kramer" (1979, 5 Oscars), "Wall Street" (1987, 1 Oscar), "Der englische Patient" (1996, 9 Oscars), "The Aviator" (2005, 5 Oscars) bis zu den Siegern der letztjährigen Verleihung: Mel Gibsons aufwühlende Kriegs-Biographie "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung" (2 Oscars), Kenneth Lonergans berührende Familiengeschichte "Manchester by the Sea" (1 Oscar), der Harry-Potter-Ableger "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" (1 Oscar), das Sci-Fi-Drama "Arrival" (1 Oscar) und das Superhelden-Abenteuer "Suicide Squad" (1 Oscar). Und natürlich der dreifach oscargekrönte "Moonlight".



Dieses Jahr im heißen Oscar-Rennen ist Christopher Nolans "Dunkirk", der aktuell im Sky Store angeboten wird, sowie die Horror-Komödie "Get Out", die am 18. Februar auf Sky Cinema als exklusive deutsche Erstausstrahlung gezeigt wird.



Keiner ist so nah dran an den Stars Hollywoods wie E! Entertainment mit seinem Erfolgsformat "Live from the Red Carpet": Das Moderatorenduo Giuliana Rancic und Ryan Seacrest berichtet live vom Roten Teppich der Oscars 2018 und findet heraus, worüber in Hollywood gesprochen wird.



Highlights der großen Oscar-Woche auf Sky Cinema Hits



Montag, 26. Februar:



20:15 Uhr: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" 22:30 Uhr: "Wall Street"



Dienstag, 27. Februar:



20:15 Uhr: "Aviator" 23:05 Uhr: "Der englische Patient"



Mittwoch, 28. Februar:



20:15 Uhr: "Arrival" 22:15 Uhr: "Black Swan"



Donnerstag, 1. März:



20:15 Uhr: "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung" 22:35 Uhr: "The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten"



Freitag, 2. März:



20:15 Uhr: "Manchester by the Sea" 22:35 Uhr: "Moulin Rouge"



Samstag, 3. März:



20:15 Uhr: "Suicide Squad" 22:20 Uhr: "Pulp Fiction"



Sonntag, 4. März:



20:15 Uhr: "Moonlight" 22:10 Uhr: "Lawrence von Arabien"



Mehr Informationen: www.sky.de/oscars



