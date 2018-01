Ein Saal voller wohlhabender Männer und 130 junge Hostessen, "hochgewachsen, schlank, hübsch": Ein Galadinner der Londoner Business-Elite befeuert die Sexismus-Debatte in der Geschäftswelt aufs Neue.

Das Dorchester wirbt damit, eine der besten, wenn nicht sogar die beste Adresse Londons zu sein. Das Fünf-Sterne-Hotel im Stadtteil Mayfair, direkt am Hyde Park, beherbergt Royals und Scheichs, Filmstars und Milliardäre. Vergangenen Donnerstag empfing es die Gäste des Presidents Club zur alljährlichen Spenden-Gala.

360 Spitzenvertreter aus Wirtschaft und Politik vergnügten sich bei Dom Perignon und Stoli Elit Wodka. Für Unterhaltung sorgte der Comedian David Walliams ("Little Britain"). Eingeladen zu der Traditionsveranstaltung, die seit 33 Jahren stattfindet, sind nur Männer. Die einzigen Frauen im Raum waren 130 Hostessen, ausgesucht laut Stellenanzeige nach den Kriterien "hochgewachsen, schlank, hübsch", sowie ihre Aufpasserinnen.

Unter den Hostessen waren diesmal allerdings auch zwei Reporterinnen der "Financial Times". Sie hatten sich von der Agentur für den Abend casten lassen und beobachteten undercover das Geschehen. Was sie in den sechs Stunden erlebten, befeuert nun einmal mehr die Sexismus-Debatte in den Führungsetagen des Landes.

Die ausführliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...