Die XXIII. Olympischen Winterspiele 2018 in PyeongChang (Südkorea) vom 9. bis 25. Februar werfen ihre Schatten voraus. Dort werden in 15 Sportarten insgesamt 102 Wettbewerbe ausgetragen und Medaillen vergeben. In 12 Sportarten sind Sportsoldatinnen und/oder -soldaten vertreten.



Am Dienstag den 23. Januar hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) in Frankfurt am Main die zweite und endgültige Nominierungsrunde bekannt gegeben. Demnach vertreten 153 vom DOSB berufene Sportlerinnen (63) und Sportler (90) die deutschen Farben als "Team Deutschland".



Für die Bundeswehr ist diese Nominierungsliste sehr erfreulich. Immerhin 28 Frauen und 32 Männer der Deutschen Olympiamannschaft leisten als Sportsoldatinnen und -soldaten ihren Dienst bei einer der 15 Sportfördergruppen der Bundeswehr. Das sind fast 40% aller für Deutschland antretenden Sportlerinnen und Sportler.



Die Spitzensportförderung der Bundeswehr sichert ihren Athleten optimale Rahmenbedingungen für ihre leistungssportliche und berufliche Laufbahn. Sie ist auch in Zukunft ein wichtiger Garant dafür, dass die Bundesrepublik Deutschland eine führende Stellung im Weltsport beibehalten kann. Dementsprechend hat der DOSB die Spitzensportförderung der Bundeswehr unter anderen im "Nationalen Spitzensportkonzept" als unverzichtbar deklariert.



Das Abschneiden der Spitzensportler der Sportfördergruppen der Bundeswehr können Sie ab Beginn der Winterspiele tagesaktuell unter www.bundeswehr.de verfolgen.



