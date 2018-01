DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.07 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.843,70 +0,14% +6,27% Euro-Stoxx-50 3.667,22 -0,14% +4,66% Stoxx-50 3.279,61 +0,14% +3,20% DAX 13.553,91 -0,04% +4,93% FTSE 7.692,62 -0,51% +0,57% CAC 5.526,67 -0,16% +4,03% Nikkei-225 23.940,78 -0,76% +5,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,49 -33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,66 64,47 +0,3% 0,19 +7,0% Brent/ICE 69,92 69,96 -0,1% -0,04 +5,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.349,23 1.341,30 +0,6% +7,94 +3,6% Silber (Spot) 17,20 17,06 +0,8% +0,14 +1,5% Platin (Spot) 1.012,25 1.009,00 +0,3% +3,25 +8,9% Kupfer-Future 3,14 3,10 +1,4% +0,04 -4,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnet sich zur Wochenmitte eine gut behauptete Eröffnung ab. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich 0,1 Prozent höher. Negative Vorgaben aus Asien und Europa dürften die US-Anleger unbeeindruckt lassen. Auf diesen Märkten lastet die Schwäche des Dollar. Die im Gegenzug aufwertenden heimischen Währungen schmälern die Gewinne exportorientierter Unternehmen.

Neben einer Vielzahl von Unternehmensbilanzen müssen die Anleger am Mittwoch auch einige Konjunkturdaten verarbeiten. Nach Handelsbeginn werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor im Januar veröffentlicht. Außerdem gibt es Dezember-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser.

Geschäftszahlen werden vorbörslich unter anderem General Electric, United Technologies, Comcast und Abbott Laboratories vorlegen. Am Dienstag nach Handelsschluss an der Wall Street haben Texas Instruments und United Continental Quartalsausweise veröffentlicht, die bei den Anlegern nicht gut ankamen. Texas Instruments brechen vorbörslich um 6,2 Prozent ein, für United Continental geht es um 6,4 Prozent nach unten.

Capital One werden noch nicht gehandelt. Die Kreditkartengesellschaft hat einen überraschenden Quartalsverlust vermeldet. Insgesamt wurden die Geschäftszahlen als durchwachsen eingestuft. Auch für Cree gibt es noch keine vorbörsliche Indikation. Zwar hatte der Leuchtmittelkonzern sein Zweitquartalsergebnis auf Jahressicht mehr als verdoppelt, dabei aber von einem Steuereffekt profitiert. Auf bereinigter Basis verfehlte das Unternehmen die Erwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:45 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott Park

22:15 US/Ford Motor Co, Ergebnis 4Q, Dearborn

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 53,7 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,1 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -2,2% gg Vm zuvor: +5,6% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienindizes treten am Mittwochmittag auf der Stelle. Der über 1,23 Dollar gestiegene Euro erweist sich als Bremsklotz, daneben ziehen sich einige Akteure mit Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag tendenziell zurück. Übergeordnet bleibt das Bild aber freundlich: Die in den USA bereits weiter fortgeschrittene Berichtssaison läuft gut und das globale wirtschaftliche Umfeld ist das günstigste seit Jahren. Nach ihren kräftigen Verlusten am Vortag erholen sich Aktien aus dem Rohstoffsektor etwas, der Subindex legt um 0,4 Prozent zu und ist hinter dem der Finanzdienstleister der zweitbeste. Am Ende rangieren Technologieaktien mit einem Abschlag von 0,8 Prozent. Hier werde etwas Luft abgelassen, heißt es, die Bewertungen schienen erst einmal ausgereizt. Außerdem dürfte sich der Sektor in einem Umfeld steigender Renditen nicht gut entwickeln. Eines der Hauptthemen ist der weiter auf breiter Front abwärts tendierende Dollar. Marktbeobachtern zufolge leidet der Greenback unter anderem unter der Sorge, dass die jüngsten protektionistischen Maßnahmen der USA in Gestalt von Strafzöllen in einen Handelskrieg münden könnten. Der Stoxx-Index der Versorger verliert 0,7 Prozent. Maßgeblichen Anteil daran hat die Suez-Aktie, die nach einer Gewinnwarnung um über 15 Prozent einbricht. Im Sog von Suez kommen Veolia Environnement um 3,8 Prozent zurück, obgleich das Versorgungsunternehmen seine Prognose bekräftigt hat und betont, die Gewinnwarnung des Wettbewerbers Suez stehe nicht mit seinen Aktivitäten im Zusammenhang. Zahlen haben auch Novartis, Ahold Delhaize und Sage Group vorgelegt. Novartis (plus 2,8 Prozent) habe ein gutes Zahlenwerk zum Geschäftsjahr 2017 präsentiert, lautet die Einschätzung von Bryan Garnier. Als insgesamt solide werden die Zahlen von Ahold Delhaize bezeichnet. Allerdings lief es Marktexperten zufolge in den USA nicht ganz so gut wie gedacht. Die Aktie verliert 3,5 Prozent. Sage Group führen mit Verlusten von 6,6 Prozent die Verliererliste im FTSE-100 an und auch bei den Technologiewerten in Europa. Das organische Wachstum des Softwarekonzerns blieb im ersten Quartal unter den Erwartungen. Nach einer negativen Studie zu Apple durch JP Morgan (JPM) stehen Aktien der Apple-Zulieferer unter Druck. Im TecDAX verliert die Aktie von Dialog Semiconductor 3,3 Prozent, in Zürich AMS sogar gut 8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:55 Di, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,2339 -0,03% 1,2343 1,2273 +2,7% EUR/JPY 135,11 -0,19% 135,37 135,55 -0,1% EUR/CHF 1,1731 -0,16% 1,1750 1,1777 +0,2% EUR/GBP 0,8722 -0,49% 0,8764 1,1383 -1,9% USD/JPY 109,56 -0,09% 109,66 110,44 -2,7% GBP/USD 1,4148 +0,45% 1,4084 1,3968 +4,7% Bitcoin BTC/USD 10.990,01 -0,52% 10.852,70 10.929,87 -23,49

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der Rally des Vortages haben die asiatischen Börsen am Mittwoch einen Gang zurückgeschaltet, auch wenn sich letztlich ein positiver Trend durchsetzte. Der japanische Aktienmarkt wurde von einem steilen Anstieg des Yen belastet, der die Exportaussichten der japanischen Wirtschaft beschnitt. In Taiwan kamen Taiwan Semiconductor, die in den vergangenen acht Tagen befeuert von starken Geschäftszahlen um 13 Prozent haussiert hatten, 3,0 Prozent zurück. Largan Precision sanken gar um 4,4 Prozent. "Die Märkte haben sich schlicht zu positiv entwickelt, weil Investoren ihr Geld in Technologiewerte gesteckt haben", sagte Chefanalyst Dickie Wong von Kingston Securities nicht nur mit Blick auf Taiwan. Anders als Taiwan verbuchten die übrigen Börsen in China Gewinne. Die Börse in Hongkong wurde gestützt unter anderem von festen Werten aus dem Erdölsektor. PetroChina und Sinopec legten dank gestiegener Erdölpreise um 5,3 bzw. 4,6 Prozent zu. Cnooc stiegen um 2,7 Prozent. Die Startup-Plattform ChiNext sprang um 2,6 Prozent nach oben. Am Markt machte die Vermutung die Runde, staatliche Fonds könnten zugekauft haben. Leshi Internet wurden nach einer neunmonatigen Handelsaussetzung wieder gehandelt, die Titel der Online-Videoeinheit der finanziell gebeutelten Mutter LeEco fielen um das Tageslimit von 10 Prozent. Am Devisenmarkt zählte der US-Dollar zu den Verlierern. Händler taten sich mit einer schlüssigen Erklärung für die Dollarschwäche schwer. Devisenstratege Shusuke Yamada von Bank of America-Merrill Lynch vermutete, dass Investoren Euro-Longpositionen gegen den Yen geschlossen und so die japanische Währung auch zum Dollar gestützt hätten. Andere Anleger seien dann auf den fahrenden Yen-Zug aufgesprungen. Insgesamt sei zu beobachten, dass die Kapitalflüsse in die USA etwas nachließen, dies schwäche den Dollar tendenziell, hieß es im Handel.

CREDIT

Trotz der Zurückhaltung an den Aktienmärkten setzt sich der Einengungstrend an den europäischen Kreditmärkten am Mittwoch fort. Die Stimmung wird gestützt von dem seit Jahresbeginn deutlich stärkeren Fokus auf Käufe von Unternehmensanleihen durch die EZB. Das günstige wirtschaftliche Umfeld spricht zugleich für nur geringe Ausfallraten. Hinzu kommt die nach wie vor hohe Nachfrage der Investoren nach Credits - auch erkennbar am anhaltend hohen Emissionsvolumen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Lufthansa Technik erhält weiteren Wartungsauftrag von EVA Air

Lufthansa Technik hat mit ihrem langjährigen Kunden EVA Air einen Vertrag über die Komponentenversorgung der neuen Boeing-777-Frachtflugzeug-Flotte der taiwanischen Fluggesellschaft geschlossen. EVA Air ist nach Angaben der Lufthansa-Instandhaltungstochter einer der wichtigsten Kunden in der Region Asien-Pazifik. Neben dem neu abgeschlossenen Vertrag ist die Lufthansa Technik AG mit Sitz in Hamburg auch für die Komponentenversorgung der Airbus A321- und A330-Flotten sowie der Boeing 777-300ER-Flotte der Airline verantwortlich.

Verfahren zu Diesel-Stilllegungen laut Rechtsexperte bedeutsam

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 07:08 ET (12:08 GMT)

Das erste Gerichtsverfahren zur möglichen Stilllegung von Dieselautos mit Betrugssoftware hat möglicherweise große Auswirkungen auf viele VW-Kunden in Deutschland. Der Rechtsexperte Jan-Eike Andresen vom Rechtsdienstleister Myright sagte im Vorfeld der Verhandlung, das Verwaltungsgericht habe "schon früher deutliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der bisherigen Umrüstaktionen geäußert". Wenn es der klagenden Deutschen Umwelthilfe (DUH) Recht gebe, könnte das eine "Kettenreaktion" auslösen, sagte Andresen.

Shop Apotheke Europe wächst dank höherer Kundenzahl

Die Shop Apotheke Europe ist im vergangenen Jahr 2017 dank einer starken Erhöhung der Kundenzahlen stark gewachsen. Der Konzernumsatz stieg nach vorläufigen Zahlen um 60 Prozent auf 284 Millionen Euro. Basis der dynamischen Umsatzentwicklung war nach Angaben des Venloer Konzerns die Steigerung der aktiven Kunden in Europa von 1,8 auf rund 2,7 Millionen.

Araber steigen bei Daimler-Beteiligung Blacklane ein

Der Berliner Fahrdienstleister Blacklane hat einen neuen Investor. An der den Angaben zufolge größten Finanzierungsrunde der Unternehmensgeschichte beteiligte sich der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Mischkonzern Alfahim. Auch die bestehenden Investoren Daimler, über die Tochter Daimler Mobility Services, und btov Partners hätten sich "maßgeblich" an der Finanzierungsrunde beteiligt.

EU-Gericht lehnt Markenschutz für Filmtitel "Fack Ju Göhte" ab

Die englische Wendung "fuck you" ist zu vulgär und könnte Verbraucher schockieren. Der Filmtitel "Fack Ju Göhte" kann daher nicht als Wortmarke geschützt werden, wie das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg entschied. Danach wird es wohl keine Kleidung oder Kosmetikprodukte unter dieser Marke geben. (Az: T-69/17)

SMA Solar nach passablem Jahr 2017 zuversichtlich für 2018

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat das Jahr 2017 nach eigener Aussage besser abgeschlossen als erwartet und rechnet in diesem Jahr mit einem Anstieg bei Umsatz und Ergebnis. Nach vorläufigen Berechnungen setzte das TecDAX-Unternehmen aus Niestetal bei Kassel mehr als 890 Millionen Euro um. Das ist zwar deutlich weniger als die 946,7 Millionen Euro des Vorjahres, allerdings hatte SMA bereits Anfang November angekündigt, dass der Umsatz 2017 wegen Lieferproblemen nur am unteren Ende der bisher genannten Bandbreite von 900 Millionen bis 950 Millionen Euro liegen wird.

General Electric rutscht tief in die roten Zahlen

Der Industriekonzern General Electric (GE) hat im Schlussquartal wegen Belastungen aufgrund der US-Steuerreform und einer Abschreibung im Versicherungsgeschäft einen Milliardenverlust gemacht. Operativ standen einem Gewinneinbruch in der Energie-Sparte solide Ergebnisse in den Bereichen Luftfahrt und Gesundheitstechnologie gegenüber. Das bereinigte Ergebnis aus dem Industriegeschäft lag bei 27 US-Cent je Aktie. Analysten hatten mit 29 Cent gerechnet.

Ahold Delhaize profitiert von starkem US-Geschäft

Der niederländische Lebensmitteleinzelhändler Ahold Delhaize hat auch im vierten Quartal von einem starken US-Geschäft profitiert. Die Koninklijke Ahold Delhaize NV, die 2016 aus dem Zusammenschluss von Royal Ahold und der Delhaize Group hervorgegangen ist, setzte von Oktober bis Dezember zu konstanten Wechselkursen mit 15,8 Milliarden Euro netto 1,6 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel Erlöse von 15,72 Milliarden Euro prognostiziert.

Pharmakonzern Novartis wächst und erhöht die Dividende

Der Schweizerische Pharmakonzern Novartis hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn erhöht und sieht im laufenden Jahr weiteres Wachstum. Die Aktionäre sollen mit 2,80 Schweizer Franken eine um 2 Prozent höhere Dividende bekommen. 2017 berichteten die Schweizer einen Nettoumsatz von 49,1 Milliarden US-Dollar, das war ein Plus von 1 Prozent.

EU verdonnert Qualcomm wegen Apple-Deal zu Strafe von 997 Mio EUR

Die Europäische Kommission hat gegen Qualcomm eine Geldbuße von 997 Millionen Euro verhängt. Als Grund nannte die Kommission, dass der Konzern seine marktbeherrschende Stellung im Sektor der LTE-Basisband-Chipsätze missbraucht habe. Die EU-Kartellstrafen können bis zu 10 Prozent des Jahresumsatzes eines Konzerns erreichen, fallen aber in der Regel deutlich niedriger aus.

Wechselkurseffekte schmälern Sanofis Umsatz im Schlussquartal

Negative Wechselkurseffekte haben den Umsatz des französischen Pharmakonzerns Sanofi im vierten Quartal spürbar geschmälert. Sanofi bezifferte den Effekt in einer Mitteilung auf 6 Prozent bis 6,5 Prozent. Die Sanofi SA wird die Ergebnisse für das Schlussquartal und das Gesamtjahr 2017 am 7. Februar vorlegen und dabei auch über die einmaligen bilanziellen Effekte der Steuerreform in den USA und Frankreich berichten.

Telecom-Italia-Chairman spricht dem CEO das Vertrauen aus

Der Chairman von Telecom Italia, Arnaud de Puyfontaine, hat dem CEO des Konzerns, Amos Genish, sein Vertrauen ausgesprochen. "Im Namen des Boards und als CEO des Hauptaktionärs bestätige ich, dass ich volles Vertrauen in Amos Genish habe, mit dem wir Strategie und Vision teilen", erklärte De Puyfontaine in einer E-Mail. Er reagiert damit auf einen Medienbericht, wonach Genish das italienische Unternehmen bereits nach wenigen Monaten im Amt verlassen könnte.

United Technologies übertrifft Markterwartung

United Technologies hat im vierten Quartal mehr verdient als am Markt erwartet und im Gesamtjahr die eigenen Ziele übertroffen. 2018 soll es weiter bergauf gehen. Der Umsatz stieg im vierten Quartal um 7 Prozent auf 15,7 Milliarden US-Dollar. Das organische Wachstum bezifferte der Hersteller von Flugzeugtriebwerken und Aufzügen auf 5 Prozent. Alle Sparten hätten zu der Zunahme beigetragen.

Veolia bestätigt Prognose nach Gewinnwarnung von Suez

Das französische Versorgungsunternehmen Veolia hat seine Prognose bekräftigt und betont, die Gewinnwarnung des Wettbewerbers Suez stehe nicht mit seinen Aktivitäten im Zusammenhang. Der Konkurrent Suez hatte am Dienstagabend für das vergangene Jahr einen Gewinnrückgang auf vorläufiger Basis auf 300 Millionen Euro von vorher 393 Millionen Euro ausgewiesen. Die Suez-Aktie bricht im frühen Handel um über 15 Prozent ein. Veolia verlieren im Sog von Suez 1,9 Prozent auf 20,95 Euro.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 07:08 ET (12:08 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.