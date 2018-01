München (ots) - Bevor neue Medikamente entwickelt werden können, müssen oft erst die Grundlagen geschaffen werden, damit sie überhaupt wirken, wo sie wirken sollen. Das ist z.B. bei vielen neurologischen Erkrankungen der Fall. Denn unser Gehirn wird durch die Blut-Hirn-Schranke geschützt. Sie schützt es vor allen möglichen Stoffen - aber sie verhindert eben auch, dass Medikamente ihre Wirkung im Gehirn entfalten können. Bisher schaffen es nur rund zwei Prozent der entwickelten Moleküle ins Gehirn. Deswegen wird nach geeigneten Transportern gesucht - es ist Grundlagenforschung von Unternehmen, lange bevor es überhaupt um die Entwicklung von Medikamenten geht.



http://ots.de/lqoTv



Außerdem auf Pharma Fakten:



Protein Engineering - Der Schlüssel muss ins Schloss passen



Medikamente sollen am besten nur an dem Ort wirken, wo sie auch gebraucht werden. Unter dem Begriff "Protein Engineering" entwickeln Wissenschaftler daher Eiweißmoleküle, die mit ihren Eigenschaften ganz gezielt in einen Krankheitsablauf eingreifen können. Anders gesagt, bedeutet das: Sie versuchen Schlüssel zu entwerfen, mit denen sie das "Schloss" einer Krankheit knacken können.



http://ots.de/Iyz1g



OTS: PHARMA FAKTEN newsroom: http://www.presseportal.de/nr/114406 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_114406.rss2



Pressekontakt: Redaktion Pharma Fakten www.pharma-fakten.de E-Mail: redaktion@pharma-fakten.de http://twitter.com/pharmafakten