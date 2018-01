Die geplanten Vorgaben der EZB zum Umgang mit faulen Krediten treten wohl erst später in Kraft, so die oberste Bankenwächterin der Euro-Zone. Diese sollen verhindern, dass Banken erneut faule Kredite anhäufen.

Die EZB will ihre geplanten Vorgaben für Geldhäuser zum Umgang mit faulen Krediten möglicherweise später in Kraft setzen. Der Starttermin könne geändert werden, kündigte die oberste Bankenwächterin in der Euro-Zone, Daniele Nouy, am Mittwoch in Frankfurt an. Die Regeln würden aber im ersten Quartal finalisiert. "Es ist entscheidend, dass die Bilanzen gesäubert werden, wenn das Umfeld gut ist", ergänzte die Französin.

Ursprünglich war geplant, dass Geldhäuser ab Januar alle Darlehen, die neu als ausfallgefährdet eingestuft werden, ...

