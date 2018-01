Altlasten aus dem Versicherungsgeschäft und die Steuerreform in den USA haben General Electric im vierten Quartal zehn Milliarden Dollar Verlust eingebrockt.

General Electric (GE) muss ordentlich abschreiben. Zehn Milliarden Dollar Verlust vermeldet der Großkonzern für das vierte Quartal 2017. Für das gesamte Jahr 2017 berichtete das Konglomerat am Mittwoch in Boston über ein Minus nach Anteilen Dritter von 6,2 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor hatten 8,2 Milliarden Dollar Gewinn zu Buche gestanden. Die Belastungen aus alten Lebens- und Krankenversicherungen, vor denen GE schon vor einer Woche gewarnt hatte, summierten sich auf 6,2 Milliarden Dollar. Dazu kommen 1,8 Milliarden an Firmenwert-Abschreibungen in der Finanzsparte. Die Steuerreform kostet den Siemens-Erzrivalen unter ...

