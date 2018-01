Die deutsche Elektroindustrie erwartet dieses Jahr mit einem mit weiterem Rekordwachstum. Doch dem zweitgrößten Industriezweig fehlen bis zu 50.000 Ingenieure und Facharbeiter - die Branche stößt an ihre Grenzen.

Der deutschen Elektroindustrie geht es so gut wie schon seit langem nicht mehr: Der Umsatz hat mit rund 196 Milliarden Euro im vergangenen Jahr erstmals den Spitzenwert 2007 vor der Finanzkrise übertroffen, die Exporte feiern das vierte Rekordhoch hintereinander und auch die Zahl der Mitarbeiter hat kräftig um 21.500 auf rund 870.000 zugenommen. Damit ist die Branche mit Konzernen wie Siemens und Bosch an der Spitze wie auch zahllosen Mittelständlern und Hidden Champions wie Festo oder Phoenix Contact nach den Maschinenbauern Deutschlands zweitgrößter Industriezweig - noch vor der Autoindustrie.

Doch die Unternehmen stoßen an die Grenze des Wachstums. Es fehlen ihnen schlicht genügend Fachkräfte. Vor allem Softwareingenieure werden händeringend gesucht, aber auch ausgebildete Mitarbeiter in der Produktion. Nach Einschätzung des Branchenverbandes ZVEI fehlen zwischen 40.000 und 50.000 dieser Fachkräfte. "Solche Qualifikationen sind stark nachgefragt und auf dem Arbeitsmarkt kaum noch zu finden", sagte der Vorsitzende der ZVEI-Geschäftsführung Klaus Mittelbach am Mittwoch in Frankfurt. "Es dauert immer länger, bis eine Stelle besetzt werden kann. Bei manchen Stellenprofilen herrscht Vollbeschäftigung."

Chefvolkswirt Andreas Gontermann geht davon aus, dass das Produktionswachstum der Branche deutlich ...

