UBS-Präsident Axel Weber warnt vor einem massiven Wertverlust bei Bitcoins. Der Ex-Chef der Deutschen Bundesbank begründet das mit der zunehmenden Regulierung der Kryptowährung.. UBS werde zudem keine Bitcoins handeln.

Einen Handel mit Bitcoins wird es bei der UBS nicht geben. Das schloss Verwaltungsratspräsident Axel Weber nun aus. Ein entsprechendes Angebot für Privatkunden sei ebenfalls nicht vorgesehen, erklärte Weber am Mittwoch am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos gegenüber Bloomberg TV.

Weber verwies darauf, dass zunehmende Regulierung einen "massiven" Wertverlust bei Bitcoin auslösen könnte. Der eigentliche Preis der Kryptowährung sei unklar, ...

