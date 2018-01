Hongkong (ots/PRNewswire) -



Das internationale Technologieunternehmen Midex mit Niederlassungen in Hongkong, Estland und Russland, startet die Kryptobörse "Midex Exchange" (https://en.midex.com/) und bietet Spielern die Chance, einen Bitcoin (1 BTC) in den Trader-Spielen zu gewinnen.



Midex Exchange ist eine Plattform für alle Arten von Vorgängen mit Kryptowährungen. Sie ist in Großbritannien, Estland und Japan lizenziert. An der Erstellung der Börse ist ein starkes internationales Team von Anwälten, Schweizer Bankern und renommierten Blockchain-Enthusiasten beteiligt. Darunter befindet sich Eyal Hertzog, Mitbegründer von Bancor, das während der ICO mehr als 150 Mio. USD erzielen konnte.



Die Entwickler von Midex versprechen, die besten Aspekte von renommierten Börsen wie Bittrex, Binance, Bitfinex und Poloniex in die Benutzeroberfläche der Börse zu integrieren. Die Besonderheit dieser Börse ist ihr eigenes Blockchain-Konto mit Aufzeichnung aller auf der Börse getätigten Transaktionen - für absolute Transparenz beim Bieterverfahren. Zusätzlich zur einzigartigen Software seiner eigens entwickelten Blockchain mit der Fähigkeit, mehr als 100.000 Trades pro Sekunde abzuwickeln, sind Mechanismen für einfache Arbitrage und die Verfügbarkeit privater Schlüssel vorhanden.



Dieses Produkt ist der erste Service, der es möglich macht, mithilfe von privaten Schlüsseln von einer einzigen Benutzeroberfläche aus mit Kryptobörsen zu arbeiten. Trading-Spiele in der Demoversion der Börse bieten Benutzern mit unterschiedlicher Trading-Erfahrung die Gelegenheit, ihre Funktionalität zu testen. Der Hauptpreis für die Testphase ist 1 Bitcoin.



Das Spiel bezieht sich nur auf die Börsenaktivität des Benutzers. Um teilzunehmen, müssen sich Benutzer bei der Börse https://en.midex.com registrieren und ihr Konto bestätigen; danach erhalten sie kostenlose Demo-Währungen, die für das Trading verfügbar sind.



BTC 0.3



ETH 3.116818



LTC 17.366136



DASH 4.155643



USD 4137.9



RUB 244352



CNY 29594



Die Startbedingungen sind für alle Benutzer gleich und der Start des Spiels wird auf der Website midex.com und in ihren Social-Media-Kanälen bekanntgegeben. Das Spiel dauert nach der offiziellen Bekanntgabe 14 Tage.



Die Gewinner sind die sieben Trader, die das meiste Geld in jeder Währung verdient haben. Der Hauptpreis: 1 Bitcoin (1 BTC), der dem besten Trader nach der Summe aller Währungen vergeben wird. Es werden nur Assets berücksichtigt, die er Benutzer bei der Registrierung erhalten hat. Alle anderen Geldmittel auf dem Konto bleiben für die Auswahl des Gewinners von der Bilanz unberücksichtigt. Midex setzt den Token-Verkauf fort, und ein MDX-Token kann auf ico.midex.com gekauft werden. Der Token-Verkauf erfolgt bis zum 15. April 2018.



Pressekontakt: Valeria Mingova, PR Director, +7-903-507-5487