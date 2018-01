Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Wirtschaft startet mit Schwung ins neue Jahr

Die deutsche Wirtschaft ist im Januar dank des stärksten Geschäftswachstums im Servicesektor seit nahezu sieben Jahren mit viel Schwung ins neue Jahr gestartet. In der Industrie ließ die Wachstumsdynamik gegenüber dem Rekordwert im Dezember zwar leicht nach, sie zählt jedoch nach wie vor zu den höchsten in den zurückliegenden 20 Jahren. Wie das IHS Markit Institut bei einer ersten Veröffentlichung mitteilte, sank der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - leicht auf 58,8 Zähler von 58,9 im Vormonat.

Wirtschaft der Eurozone steigert hohe Dynamik weiter

Das hohe Wachstum in der Eurozone hat sich im Januar nochmals verstärkt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 58,6 Zähler von 58,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit knapp zwölf Jahren. Volkswirte hatten hingegen einen kleinen Rückgang auf 57,9 Punkte vorhergesagt.

Staatsschulden im Euroraum sinken auf 88,1 Prozent des BIP

Mit dem kräftigen Konjunkturaufschwung sind die Staatsschulden in der Eurozone im dritten Quartal 2017 spürbar gesunken. Der öffentliche Schuldenberg ging gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf 88,1 von 89,0 Prozent im Vorquartal zurück, wie die Statistikbehörde Eurostat meldete. In absoluten Zahlen fiel der Schuldenberg auf 9,742 von 9,752 Billionen Euro.

EZB teilt bei Dollar-Tender 672 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 672 Millionen Dollar an drei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 72 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,91 (zuvor: 1,91) Prozent.

Union fordert EZB zur Zinswende auf

Die Bundespolitik hat die Europäische Zentralbank (EZB) vor ihrer am Donnerstag stattfindenden Ratssitzung mit deutlichen Worten zu einem neuen zinspolitischen Kurs aufgefordert. "Es ist an der Zeit, dass die EZB die Zinswende einleitet und das Anleihekaufprogramm bis Ende 2018 beendet", sagte die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Antje Tillmann.

Stillhalten der Notenbanker bewegt trotzdem die Märkte

Die Bank of Japan hält nach ihrem Treffen an der eigenen Geldpolitik fest. Nichts anderes wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag erwartet. Doch auch wenn Neuigkeiten von den Währungshütern Fehlanzeige sind, ändern sich derzeit die Erwartungen der Märkte. So kletterten zuletzt die Renditen der Staatsanleihen. Für die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ging es etwa auf das Dreijahreshoch von 2,63 Prozent hinauf.

Elektroindustrie erwartet 3 Prozent mehr Produktion für 2018

Die deutsche Elektroindustrie rechnet nach sehr starkem Wachstum im abgelaufenen Jahr auch für 2018 mit einer guten konjunkturellen Entwicklung. Die Produktion dürfte preisbereinigt um 3 Prozent zulegen, teilte der Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) bei einer Pressekonferenz mit.

Verfahren zu Diesel-Stilllegungen laut Rechtsexperte bedeutsam

Das erste Gerichtsverfahren zur möglichen Stilllegung von Dieselautos mit Betrugssoftware hat möglicherweise große Auswirkungen auf viele VW-Kunden in Deutschland. Der Rechtsexperte Jan-Eike Andresen vom Rechtsdienstleister Myright sagte im Vorfeld der Verhandlung in Düsseldorf am Mittwoch, das Verwaltungsgericht habe "schon früher deutliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der bisherigen Umrüstaktionen geäußert". Wenn es der klagenden Deutschen Umwelthilfe (DUH) Recht gebe, könnte das eine "Kettenreaktion" auslösen, sagte Andresen.

Chinesische Investitionen in Deutschland auf Rekordhoch

Chinesische Investoren haben im vergangenen Jahr mit 13,7 Milliarden Dollar (11,1 Milliarden Euro) so viel Geld wie nie in deutsche Firmen gesteckt. Allerdings ging die Zahl der Firmenübernahmen gleichzeitig zurück, wie die Beratungsgesellschaft EY mitteilte: Wechselten 2016 insgesamt 68 deutsche Unternehmen in chinesischen Besitz, waren es 2017 nur 54. Dafür hatten chinesische Investoren 2016 aber nur 12,6 Milliarden Dollar investiert.

Europarat will Fifa und UEFA einer unabhängigen Kontrolle unterstellen

Angesichts der Bestechungsskandale beim Weltfußballverband Fifa hat der Europarat eine "unabhängige Aufsichtsstelle" gefordert, welche die Geschäftsführung von Fußballverbänden überwachen soll. Das Augenmerk müsse dabei vor allem auf "Ethik und integre Wahlen" gelenkt werden, verlangte die Parlamentarier-Versammlung des Europarats in einer Entschließung.

Trump entfesselt wohl (noch) keinen Handelskrieg mit China

US-Präsident Donald Trumps Wettern gegen von ihm so bezeichnete unfaire Handelspraktiken zielt jetzt gegen südkoreanische Waschmaschinen. Trump gewann den Wahlkampf gerade auch mit dem Versprechen, hart gegen chinesische Importe vorzugehen. Doch sein erstes Amtsjahr war eher durch Rhetorik als konkreten Handlungen geprägt. Dagegen muten die jetzt beschlossenen neuen Strafzölle gegen Solarpanele und Waschmaschinen deutlich handfester an. Könnte Trump damit den lange befürchteten Handelskrieg mit China entfesseln? Der Anschein trügt wohl.

USA verhängen vorläufige hohe Einfuhrzölle auf spanische Oliven

Die USA haben vorläufige hohe Einfuhrzölle auf spanische Oliven verhängt. Die Untersuchung dreier spanischer Exporteure habe ergeben, dass deren Oliven zwischen knapp 15 Prozent und knapp 20 Prozent unter ihrem Wert in den USA verkauft würden, erklärte das US-Handelsministerium. Daher sei eine Durchschnittsabgabe von gut 17 Prozent für alle Produzenten und Exporteure spanischer Oliven festgesetzt worden, hieß es.

Klingbeil kündigt Stichtagsregelung für SPD-Votum an

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Aktion der Jungsozialisten abgelehnt, Gegner der großen Koalition zum Parteieintritt aufzurufen. Er freue sich über jedes neue Mitglied, sagte Klingbeil im RBB. "Was nicht geht ist, wenn man jetzt sagt, tritt ein für zehn Euro, dann bleibst du zwei Monate Mitglied, stimmst gegen die große Koalition und gehst dann wieder raus", betonte er aber nach Angaben des Senders.

Deutsche Sicherheitsbehörden verstärken heimliche Handyüberwachung

Die deutschen Sicherheitsbehörden nutzen immer häufiger Handydaten zur Überwachung ihrer Nutzer. Der Bundesverfassungsschutz verschickte im zweiten Halbjahr 2017 knapp 180.000 "stille SMS", wie aus der Regierungsantwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervorgeht, die AFP am Mittwoch vorlag. Auch beim Bundeskriminalamt gab es eine Steigerung. "Die digitale Privatsphäre wird weiter ausgehöhlt", kritisierte der Linken-Abgeordnete Andrej Hunko.

Katar unterstellt Golfstaaten Angriff auf Währung

Der kalte Krieg am Persischen Golf nimmt eine neue Dimension an: vermeintliche Wirtschaftssabotage. Katar hat andere Golfstaaten, unter ihnen die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, in Briefen an globale Aufsichtsbehörden beschuldigt, mithilfe "offenkundiger, unrechtmäßiger Marktmanipulation" seine Währung angegriffen zu haben.

GB/Arbeitslosengeldbezieher Dez +8.600; Quote 2,4%

US/MBA Market Index Woche per 19. Jan +4,5% auf 424,4 (Vorwoche: 406,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 19. Jan +6,1% auf 264,4 (Vorwoche: 249,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 19. Jan +0,9% auf 1.325,8 (Vorwoche: 1.314,0)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.