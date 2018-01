Novartis hat heute Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Die Bilanz und der Ausblick auf 2018 kamen am Markt sehr gut an. Beim Pharmakonzern aus der Schweiz steht endlich wieder Wachstum an. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.