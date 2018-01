Lieber Leser,

Orocobre hat per viertes Quartal 2017 solide Ergebnisse abgeliefert. Die Produktion von Lithium ist gegenüber dem dritten Quartal um 84 % auf 3.937 Tonnen gestiegen. Beim Umsatz erzielte das Unternehmen 40 Mio. US-Dollar - ein Rekord und Anstieg von 72 % gegenüber Q3 2017. Der durchschnittlich erzielte Preis je Tonne lag 3 % über dem des Vorquartals. Am 16. Januar gab man bekannt, dass die Toyota Corp. Tochter Toyota Tsusho einen 15 % Anteil an Orocobre für 232,34 Mio. US-Dollar ... (David Iusow)

