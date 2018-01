In Berlin haben sich die Gläubiger von Air Berlin getroffen, um Einblick zu erhalten in das spektakulärste Insolvenzverfahren der vergangenen Jahre. Es ist die große Abrechnung - in kleiner Runde.

Die Kulisse ist gewaltig: Mehr als 5000 Plätze bietet die Estrel Convention Hall II in Berlin Neuköln. Zuletzt stand hier ein ukrainischer Wunderheiler auf der Bühne. Frauen in goldenen Paillettenkleidern sangen ‚Halleluja', Mütter mit Babys auf dem Arm und Rollstuhlfahrer reckten ihre Hände in die Höhe.

Bei der heutigen Bühnenshow erwartet wohl niemand mehr ein Wunder. Die Gläubiger von Air Berlin treffen sich in der Veranstaltungshalle, um Einblick zu erhalten in eine der spektakulärsten Unternehmenshavarien der deutschen Wirtschaftsgeschichte. 3,8 Milliarden Euro Umsatz, mehr als eine Millionen Gläubiger, die über vier Milliarden Euro fordern, lauten die imposanten Zahlen der Air-Berlin-Insolvenz.

Dass die meisten Gläubiger der Air Berlin KG nicht kommen würden, um Details über die größte Luftfahrtpleite zu erhalten, war von vornherein absehbar. Ihre Forderungen sind de facto wertlos. Das persönliche Erscheinen bringt wenig. Auch bei der morgigen Gläubigerversammlung der Air-Berlin-Holdinggesellschaft dürfte es kaum anders aussehen.

Doch Gericht und Insolvenzverwaltung mussten sich darauf vorbereiten, dass es womöglich doch einen Ansturm der Gläubiger geben würde - sei es aus Protest, Interesse oder Nostalgie. Tatsächlich weckt der Termin Erinnerungen an längst vergangenen Flugabenteuer mit der Linie. Einst wurden auf dem Estrel-Areal Firmenjubiläen gefeiert.

Heute müssen die Gläubiger zunächst durch die Gänge des Kongresscenters, vorbei an der Jahresauftaktveranstaltung des Versicherers Ergo, dessen markanter roter Schriftzug farblich dem der Fluglinie ähnelt. Weiter geht es zur Sicherheitsschleuse, wo - ähnlich wie am Flughafen - Koffer, Taschen und Mäntel inspiziert werden. Schließlich könnten allzu frustrierte Air-Berlin-Kunden auf unschöne Ideen kommen.

Hinter der Schleuse wartet wohl ...

