"Ab September 2018 nehmen wir zusätzlich Lehrlinge für das Großmaschinenwerk in St. Valentin und das Produktionswerk für Roboter und Automatisierungssysteme in Dietach auf", sagt Werner Wurm, Leiter der globalen Lehrlingsausbildung bei Engel. "Das Interesse ist in diesen Regionen sehr groß. Oft scheiterte es bislang aber am langen Anfahrtsweg nach Schwertberg."

In September 2018 sollen dann in allen Werken zusammengerechnet 60 Jugendliche ihre Lehre bei dem Spritzgießmaschinen-Hersteller beginnen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 180 Auszubildende in Österreich. zusätzlich bildet Engel auch in seinen Werken in China, Tschechien und Deutschland aus.

Fast jeder Azubi wird übernommen

Die Lehrlinge sind von Beginn an in die laufende Produktion eingebunden. Bereits im ersten Ausbildungsjahr fertigen sie Formteile und Funktionselemente für die Spritzgießmaschinen. Ziel st es, die Lehrlinge nach ihrem Abschluss zu übernehmen. "Mit einer ...

