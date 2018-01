BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der massiven Spannungen in den deutsch-türkischen Beziehungen hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr Rüstungsexporte im Wert von 34,2 Millionen Euro in die Türkei genehmigt. Im Vergleich zu den 83,9 Millionen Euro 2016 hat sich der Umfang der Genehmigungen aber mehr als halbiert. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der stellvertretenden Linksfraktionschefin Sevim Dagdelen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Danach ging die Zahl der Einzelgenehmigungen im gesamten Jahr von 213 auf 138 zurück. Im zweiten Halbjahr wurden nur noch für 8,5 Millionen Euro Rüstungsgüter in die Türkei geliefert.

Der Linken-Rüstungsexpertin Dagdelen geht das nicht weit genug. Sie fordert gerade angesichts der Bilder von "Leopard 2"-Panzern bei der türkischen Syrien-Offensive einen kompletten Stopp der Lieferungen. Vor allem dürften die "Leopard2"-Panzer der türkischen Armee nicht von deutschen Firmen mit Minenschutz nachgerüstet werden.

"Es darf keinerlei Genehmigung zur Aufrüstung von Panzern geben, die aktuell Anti-IS-Einheiten völkerrechtswidrig in Syrien niederwalzen", sagte Dagdelen. Die Rüstungslieferungen in die Türkei seien eine "direkte Hilfestellung und Beteiligung an Erdogans Angriffskrieg".

Außenminister Sigmar Gabriel hatte vor zwei Wochen angekündigt, die Nachrüstung der Panzer zu prüfen. Erst danach wurden allerdings die Bilder von dem "Leopard"-Einsatz bei der Offensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien bekannt./mfi/DP/she

