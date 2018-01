Nürnberg (ots) - Traditionell präsentieren Aussteller einen Tag vor Eröffnung der Spielwarenmesse (31.1.-4.2.2018) auf der Neuheitenschau ihre Innovationen der Presse. Musikalisch und actionreich geht es diesmal am Dienstag-Vormittag an den Ständen im NCC Ost des Nürnberger Messegeländes zur Sache - und das mit vielfach prominenter Unterstützung wie beispielsweise von Rockmusiker Peter Maffay oder Unterhaltungskünstler Friedrich Liechtenstein. Mattel präsentiert zum 50. Hot Wheels-Geburtstag eine echte Halfpipe mit Showeinlage.



In diesem Jahr startet die PressPreview bereits um 8.55 Uhr mit einer Trommelshow. Die dreiköpfige Formation um Roland Peil, Percussionist der Band Die Fantastischen Vier und Dozent an der Hochschule für Musik, Nürnberg, trommelt live die eigens für die PressPreview entwickelte Komposition "Heroes in Toyland". Alle Kindermodels und Walking Acts sind hier anwesend. Direkt im Anschluss versammeln sich die Akteure zur Gruppenaufnahme mit Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG, vor der Fotowand neben dem Presse-Center auf gleicher Ebene.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Terminüberblick:



Do., 25.1.2018, Hauptpressekonferenz der Spielwarenmesse um 11.00 Uhr, Messezentrum Nürnberg, NCC Mitte, Saal Brüssel



Di., 30.1.2018, PressPreview der Spielwarenmesse um 9.00 Uhr, Messezentrum Nürnberg, NCC Ost, Ebene 1



31.1-4.2.2018 Spielwarenmesse Messezentrum Nürnberg, www.spielwarenmesse.de



So., 4.2.2017 Abschluss-Round-Table der Spielwarenmesse um 11.00 Uhr, Messezentrum Nürnberg, NCC Ost, Ebene 1, Raum Hongkong



Pressekontakt: Spielwarenmesse eG, Scarlett Wisotzki Herderstraße 7, 90427 Nürnberg Tel.: +49 911 99813-33, Fax: +49 911 99813-833 Email: s.wisotzki@spielwarenmesse.de